Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor
|28 Ekim 2019 17:34
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Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor
Kapalıçarşı'da bir hanın girişinde tarihi kitabeyi kapatan reklam tabelası kaldırılmadı.
Mahmutpaşa'daki tarihi handa üzerinde 'El Kasibi habibullah yani 'Kazananı Allah sever yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe, 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabedeki yazılar handa bulunan bir dükkanın tabelası nedeniyle görülemiyor. Birçok kez gündeme gelmesine rağmen Kapalıçarşı etrafındaki bu görüntü kirliliğine müdahale edilmedi. Kapalıçarşı'da bulunan esnaf ve müşteriler ise tarihi yapıların bu şekilde göz ardı edilerek görüntü kirliliği oluşmasından şikayetçi.
'BURASI DA MISIR ÇARŞISI GİBİ TEK TİP TABELA OLABİLİR
Kapalıçarşı esnaflarından Yılmaz Kendirli, 'Mısır Çarşısı'nı yaptılar. Hepsi tek tabela oldu. Burada da o uygulama uygulanabilir. Burası da Mısır Çarşısı gibi tek tip tabela olabilir. Bu belediyenin elinde nasıl orayı yaptırdıysa burayı da yaptırabilir. Çirkin gözüküyor gerçekten. Gecekondu semti gibi duruyor buralar. Burası Türkiye'nin bütün turistlerinin gelip fotoğraf çektirdiği yerler. Buranın bir değeri var, bu değerin yok edilmesini istemeyiz. Kimseyi mağdur etmeden hatalı yerlerin düzeltilmesi lazım dedi.
TARİHİ HAN OLDUĞU ANLAŞILMIYOR
Vatandaşlardan Mehmet Üstünel ise yıllardır görüntü kirliliğinin mevcut olduğunu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, 'Bu kablolar görüntüyü bozuyor. Hanların tarihi görüntüsünü de bozuyor. Buna karşıyız biz. Diyecek bir şey yok gözüküyor zaten. Senelerdi bu şekilde. Tarihi bir yapı, 200 senesi var ama tarih nerede burada Gözükmüyor ki, geldiğin zaman 'Bu tarihi han' diyeceksin' diyemedikten sonra bir anlamı yok diye konuştu.
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