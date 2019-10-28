Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! 'Bunca cehaletine rağmen...'
|28 Ekim 2019 17:55
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın canlı yayında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geçiş töreni yaptırdınız teröristlere, Peşmerge'ye..." ifadesine dair "Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil" dedi..
Hakan, Portakal'ın bu cesareti ve cüreti "Ağzından çıkacak her cümleyi sorgulamadan doğru kabul eden fanatik bir mürit topluluğuna sahip olduğuna yönelik inancından aldığını" iddia etti.
Hakan'ın "Nevşehir'de milli güvenliği asıl tehdit eden kim?" başlığıyla yayımlanan köşe yazısında ilgili bölümünde Portakal'a dair yazdıkları şöyle:
Televizyonda gözlerini belerte belerte konuşuyor Fatih Portakal...
Diyor ki:
"Terörist peşmergeyi sınırdan geçirdiniz. Terörist peşmerge... Terörist peşmerge..."
*
Peşmerge'nin...
- Irak Kürdistan Yönetimi'nin legal silahlı kuvvetleri olduğunun farkında değil...
- Peşmergeye dünyada hiç kimsenin terörist demediğinin farkında değil...
- Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil...
Ama gözlerini belerte belerte ahkam kesecek kadar cesur ve cüretkar.
*
Bunca cehaletine rağmen nereden alıyor bu cesareti ve cüreti Fatih Portakal?
Nereden alacak?
Ağzından çıkacak her cümleyi sorgulamadan doğru kabul eden fanatik bir mürit topluluğuna sahip olduğuna yönelik inancından alıyor.
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