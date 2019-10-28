Kamyonlar atıklarını denize boşalttı
|28 Ekim 2019 18:48
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Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Limanı'na teknelerden balık yüklemek için gelen kamyonlar atıklarını denize bırakarak çevre kirliliğine neden oldu.
Amasra ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçı teknelerini Tarlaağzı Limanı'nda bekleyen kamyonlar, atıklarını limanda denize boşalttı. Kısa süre içerisinde birçok kamyonun yaptığı atık boşaltma işleminin ardından Tarlaağzı Limanı'nda deniz suyunun rengi değişti. Vatandaşlar oluşan manzaraya tepki gösterirken, kamyonların boşaltma yaptığı anı cep telefonları ile görüntüledi. Olayla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılırken, müdürlük teknik personeli tarafından deniz suyundan numune alındı.
Bartın'da geçtiğimiz aylarda da Kurucaşile ilçesinde limana yanaşan kamyon atığını denize boşaltmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kamyonun bağlı olduğu firmaya denize atık su bırakıldığı gerekçesiyle 18 bin 37 liralık idari para cezası kesilmişti.
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