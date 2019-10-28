Iğdır'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
|28 Ekim 2019 18:58
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Iğdır'da, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliğin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla ilgili kararın alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek olan her türlü toplantı, yürüyüş, miting, etkinlik, sokak etkinliği, sokak şenliği, sokak eğlencesi, konser, müzik dinletisi, şölen, eğlence, basın açıklaması, stant açma, tüm toplantı ve toplanmalar, oturma eylemi gibi her türlü eylem ve etkinlikler 25 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
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