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'Dürüst Kantin'in kasası tek kuruş açık vermiyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Battalgazi İlkokulu'nda, kantincisi olmayan 'Dürüst Kantin'in' kasası, bugüne kadar hiç açık vermedi.
 28 Ekim 2019 19:19
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'Dürüst Kantin'in kasası tek kuruş açık vermiyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Battalgazi İlkokulu'nda, kantincisi olmayan 'Dürüst Kantin'in' kasası, bugüne kadar hiç açık vermedi.

Elbistan Battalgazi İlkokulu'nda öğrencilere dürüstlük ve doğruluk gibi kavramların önemini pekiştirmek için 'Dürüst Kantin' projesi hayata geçirildi. 385 öğrencisi bulunan okulda kantincisi bulunmayan Dürüst Kantin'deki ürünler, genelde 1 liraya satılanlardan seçilerek raflara konuldu. İlk teneffüs çalmasının ardından kantine koşan öğrenciler, başlarında öğretmen ya da görevli olmadan alacakları çikolata, meyve suyu, kek gibi ürünleri aldıktan sonra parasını kutuya atıyor. Dürüst Kantin'in çok yoğun olduğu anlarda ise yine öğretmen ya da görevli olmadan bir öğrenci kısa süreliğine kantinciliği üstlenip arkadaşlarına alışverişlerinde yardım ediyor. Kantinin camlarına yapıştırılan kağıtlarda da doğruluğu ve dürüstlüğü anlatan sözler yer alıyor. Her gün yüzlerce öğrencinin alışveriş yaptığı Dürüst Kantin'in kasasında, açıldığı günden bugüne kadar hiç açık çıkmadı.

Okul müdürü Erdal Bölükbaşı, Dürüst Kantin projesini, çok önemsediklerini söyledi. Amaçlarının, doğrululuk, dürüstlük ve güven gibi değerleri çocuklarda daha somut bir davranışa dönüştürmek ve yaşayarak öğretmek olduğunu belirten Bölükbaşı, "Öğrencilerimize güvendiğimizi söyledik. Bu davranışı kazandırmak için uğraştık ve çocuklardan çok güzel bir dönüş alıyoruz. Çocuklarımız, artık kendilerini çok güzel bir şekilde ifade ediyorlar. Bu kantinde görevli yok. İstedikleri ürünü alıp parasını kasaya bırakıyorlar. Hiçbir olumsuzlukla da karşılaşmadık" dedi.

Öğrencilerin de 'Dürüst Kantin' projesini benimsediklerini ifade eden Bölükbaşı, "Öğrencilerimiz bu projeden çok memnun. Her şey kendilerinin dileğinde. Biz burada kar amacı gütmüyoruz. Bizim amacımız davranış kazandırmak. Çok memnunuz. Kantinimiz mali yönden hiç açık vermedi. Bu da Projenin amacına ulaştığının en büyük göstergesi" şeklinde konuştu.

Okulun sınıf öğretmenlerinden Yasemin Atakul ise projenin önemini, "Bu kantinde kantinci yok. Çocuklar kendileri alıyorlar ve ücretini kendileri koyuyorlar. Bugüne kadar da hiç açık vermedi. Çocuklarımıza güvenimiz boşa çıkmadı. Güvenebileceğimiz, kendi ayakları üzerinde durup kararlarını verebilen bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. İnşallah amacımıza doğru ilerleyeceğiz. Bu çok küçük bir adımdı. Öğrencilerimiz, bazen parasının olmadığını söylüyor. Borç olarak alabileceğini söylüyoruz. Ertesi gün o çocuk, parasını getirip kutuya bırakıyor. Güven duygusu çok farklı bir şey. Çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah daha güzel olacak" cümleleri ile anlattı.

Öğrenciler ise, kantincilerinin olmadığını ve Dürüst Kantin'den tek başlarına alışveriş yaptıklarını belirterek, "Burada kantinci yok. Öğretmenlerimiz bizlere güvendi. Biz de onların güvenlerini boşa çıkarmadık" dediler.
İhlas Haber Ajansı
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