1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni

Günümüzde Darphane ve Damga Matbaası'nda üretilen Cumhuriyet Altını 94 yaşında. Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüvenini ve 'egemenlik simgesi' olarak nitelediği darphaneyi İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.
 28 Ekim 2019 19:31
Yazdır
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni

Cumhuriyet Altını ilk olarak 5 Ekim 1925 yılında Darphane'nin Topkapı'daki binasında, Maliye Vekili Abdülhalik (Mustafa Abdülhalik Renda), milletvekilleri ve askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende basılmış, ilk basılan Cumhuriyet altını da Atatürk'e sunulmak üzere Maliye Vekili Abdülhalik Bey'e verilmişti.

Meskuk 5 liralık altının ön yüzünde Arap alfabesiyle ''Türkiye Cumhuriyeti 1341'', arka yüzünde ise ''Ankara 23 Nisan 1336'' yazısı bulunuyordu. 22 ayar meskuk altının ağırlığı 36,8 gramdı. İlk ziynet 5 liralık altın ise 1927'de basılmıştı. İlk Atatürk resimli meskukeler 1944'e, ilk Atatürk resimli ziynetler ise 1938'e ait. Cumhuriyet altını bugünkü standardına 1951 yılında kavuştu.

Meskuk Cumhuriyet altınının bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti 1923'', Cumhuriyet'in hangi yılında basıldığını gösteren tarih, diğer yüzünde ise ortada Atatürk'ün başının yandan görünüşü ile ''Hakimiyet Milletindir'' ve resmin altında ''Ankara'' ibareleri bulunuyor.

Darphane daha sonra İstanbul Avrupa Yakası'nda, bugün kullanılan yerine taşınıyor. Darphane ve Damga Matbaası ismi alan kurum, bugün Cumhuriyet Altını, madeni para, hatıra paraları ve değerli kağıtlarında basımında sorumlu.

"ALTIN PARAYA 5 EKİM 1925'TE GEÇEBİLDİK"

İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut, DHA)ya darphane ve Cumhuriyet altının tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Altın paranın bu anlamda önemi madeni para ve kıymetli maden, en önemli değer ölçüm aracı olarak kıymet-i harbiyesi var." diyen Prof. Dr. Mehmet Bulut, şunları söyledi:

"Cumhuriyeti aslında 29 Ekim 1923'te kurduk. Fakat hemen cumhuriyet döneminde altın para basamadık. Madeni para ve kağıt para devam ediyordu ama altın paraya 5 Ekim 1925'te geçebildik. Bu tarihte ilk 5 liralık bu Cumhuriyet Altın parası ortaya çıktığı zaman. Bu günkü ziynet eşyası olarak adlandırılan şey ise sonra ortaya çıktı 1950'lere doğru. 1938'lerde yine yeni bir form kazandı. Biz Osmanlı'dan cumhuriyete geçerken parada da bir süreklilikten söz ediyoruz ama ilk altın paranın cumhuriyetin kuruluşunda 2 yıla yakın sonraki bir dönemde darphane tarafından basıldığını biliyoruz. Çünkü iktisatta ve ekonomik hayatta süreklilik esas. İslam tarihinde de, bu coğrafyanın tarihinde de, Mekke Medine'de Müslümanlar, gayrimüslimlerin ve Sasani paralarını kullanıyor. Bizans altın para sistemine, Sasaniler gümüş para sistemine sahip. Bu iki sistemi Müslümanlar uzun süre kullanıyorlar. Müslümanlarda da ilk parayı Hz. Ömer bastı. Bu ekonomik sistemde malın değerini ölçen objektif bir ölçü varsa altın en önemlisidir. Osmanlı altını, altının kendisi de değerli olduğu için çok acele etmeye gerek yok. Yeni rejim de bunda 2 yıl bir sorun görmedi."

"TARİHİMİZDE SON DERECE ÖNEMLİ BİR KURUM"

"Darphane aslında para basma merkezi" diyen Bulut, "Osmanlı'nın klasik dönemine kadar gider. Yeni dönemlerde de ilk Avrupa yakasındaki modern darphanenin daha sonra yeri değiştirildi. Para basma bir egemenlik simgesi yani darphane çok önemsenen bir yerdir. Bizim özellikle Avrupa bölgesinden gelen madenlerin işlenip buralara yani darphane üzerinde paraya döndürülmesi, Osmanlı'nın da son derece önemsediği yeni Cumhuriyet rejiminde de yeni darphaneye taşınma zaman aldı. Bu kurumların bizim para ve finans tarihimizde önemli yerleri var. Hem madeni paraların, altın ve gümüş paraların basılması, bunların karşılığında Osmanlı liralarından, cumhuriyet lirasına geçmiş olması. Merkez Bankası'nın 1930'lu yıllarda kurulması ama öncesinde para işleri bu darphane üzerinde deruhte ediliyor. Kurum tarihimizde son derece önemli bir kurum" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İşsizlikle etkin mücadele için esnek çalışma şart'
29 Ekim 2019 12:20		 Marmaray 6 yılda 403 milyon kişi taşıdı
29 Ekim 2019 11:25
Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
29 Ekim 2019 11:20		 Bakan Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
29 Ekim 2019 10:22
Van'dan Avrupa'ya kazak ihracatı
28 Ekim 2019 21:53		 ABD ve Kanada'da mutfakları Türk taşları süslüyor
28 Ekim 2019 21:43
Genç kadınlar 'rüzgar'a yön verecek
28 Ekim 2019 21:26		 Ejder Yalçın zırhlısı vatan nöbetinde
28 Ekim 2019 21:09
Çırak olarak başlamıştı! İş kurdu, ihracat yapıyor
28 Ekim 2019 20:50		 Dünya Bankası açıkladı: İş kurmanın kolay olduğu ülkeler
28 Ekim 2019 19:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:59 - Tren hemzemin geçitte tıra çarptı: 1 ölü17:42 - Oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmenden şikayetçi oldu17:38 - Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı17:29 - Hasan Kaçan'dan Cem Yılmaz'a gönderme: Bu bağışı gözünüze sokmayı bir borç biliyorum17:25 - 'İkinci gün çalışmaları tamamlandı'17:19 - Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı17:11 - 18 polise 'kasten yaralama' suçlaması ile soruşturma17:06 - Adalet Bakanlığı'ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı17:00 - İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneleri kaldırma kararı16:53 - Trump, Bağdadi'nin yerine geçecek ismin de öldürüldüğünü açıkladı
16:48 - O ilde sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü16:41 - Erdoğan, AK Parti'nin eski ve mevcut il başkanlarıyla buluşuyor16:38 - 2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı16:35 - 'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'16:27 - Yeni kaymakamın ilk işi cumhuriyetin en yakın tanığını ziyaret16:18 - Siirt-Ankara uçak seferleri başladı16:12 - İstanbul'da bir DEAŞ operasyonu daha: 10 gözaltı16:06 - Söyleşide izdiham çıktı. İlber Ortaylı, katılımcılara tepki gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sessiz sedasız tarihi af geliyor
Boşanmak istemeyen koca tüm aileyi katletti
Sıfır otomobildeki indirim ikinci eli vurdu
İmamoğlu, muhalefetin Türkiye'ye bir eşek şakası mı?
'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'
Yerli otomobilde teker dönüyor
Sağlık Sen eski Başkanından maaş ve araç açıklaması
İnce, CHP yönetimi yerden yere vurdu: Bunun bedelini ödeyecekler
Bakan Akar: PKK/YPG bölgeden çekilmedi
Hastasıydı, meslektaşı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
129 bin 2
Kasımda aşk başkadır 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
Patik çorap 1
karakomik filmler 1
pilot kalem 1
27.10.2019 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
nevşehir'de 29 ekim yürüyüşünün yasaklanması 2
sınavları maliyetine yapıyoruz 2
Burak Yılmaz 1
SON İLANLAR
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 19 İşçi Alacak
Konya Emirgazi Belediyesi 7 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam