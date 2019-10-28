Karaman Baro Başkanı gözyaşlarına boğuldu
|28 Ekim 2019 19:43
|Yazdır
Kanser tedavisi gördüğü Ankara'da dün hayatını kaybeden eski Karaman Baro Başkanı Bayram Ali Bulut için bugün Karaman Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ile Bulut'un meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Karaman Adliyesi önüne getirilen Bayram Ali Bulut'un tabutunun üzerine Türk bayrağı ve avukatlık cübbesi örtüldü. Düzenlenen cenaze töreninde Bulut'un özgeçmişini okuyan Baro Başkanı Oktay Yılmaz gözyaşların tutamadı. Konuşmakta güçlük çeken Yılmaz, gözyaşları içinde Karaman'ın önemli bir değerinin kaybedildiğini söyledi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise; "Bugün öksüz kaldık, samimiyetle söylüyorum sadece Karaman bir değerini kaybetmedi, tüm hukuk camiası tüm Türkiye bir değerini kaybetti. Senelerce birlikte çalışma mutluluğuna erdiğim başkanım Bayram Ali Bulut'u bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Hayat iki nokta arasında bir çizgi. O çizgide neler yaptığınız çok önemli. Bayram başkan o çizgide mertliğin, delikanlılığın tanımını yaptı. İnsanlığı gösterdi, sert görünüşlü yumuşacık bir insandı" dedi.
Konuşmaların ardından Bulut'un tabutu cenaze aracına alınarak Ahmet Yesevi Camisi'ne götürüldü. Bulut'un cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hasan Kaçan'dan Cem Yılmaz'a gönderme: Bu bağışı gözünüze sokmayı bir borç biliyorum
29 Ekim 2019 17:29
|Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı
29 Ekim 2019 17:19
|O ilde sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
29 Ekim 2019 16:48
|2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı
29 Ekim 2019 16:38
|'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'
29 Ekim 2019 16:35
|Yeni kaymakamın ilk işi cumhuriyetin en yakın tanığını ziyaret
29 Ekim 2019 16:27
|Söyleşide izdiham çıktı. İlber Ortaylı, katılımcılara tepki gösterdi
29 Ekim 2019 16:06
|Engelli kadına aynı anda üç operasyon yapıldı
29 Ekim 2019 16:03
|Stajda kazandığı 6 bin lirayla öğrencilere yemek ısmarladı
29 Ekim 2019 15:57
|HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler için kışlık çadır kuruldu
29 Ekim 2019 15:50