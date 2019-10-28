1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya Bankası açıkladı: İş kurmanın kolay olduğu ülkeler

Dünya Bankası yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeleri açıkladı. Raporda Yeni Zellanda listenin birinci sırasında yer aldı. 190 ülkeyi kapsayan çalışmada Türkiye 33'üncü olarak iş kurmanın kolay olduğu ülkeler arasında üst sıralarda listeye girdi.
 28 Ekim 2019 19:47
Yazdır
Dünya Bankası açıkladı: İş kurmanın kolay olduğu ülkeler

Dünya Bankası tarafından yayınlanan 'Doing Business 2020' raporunda yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeler belirlendi. 190 ülkeyi kapsayan çalışmada iş kurmanın ne kadar kolay olduğu, inşaat ruhsatları, işçi alımı, yatırım destekleri gibi çeşitli faktörler göz önüne alındı.

Rapora göre yeni bir iş kurmanın en kolay oldu ülke Yeni Zellanda olarak belirtildi. Singapur'un ikinci, Hong Kong'un üçüncü olduğu listede ilk on ülke arasında sırasıyla Danimarka, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan, Birleşik Krallık, Norveç ve İsveç yer aldı.

Rusya'nın 28'inci sırada bulunduğu listeye teknoloji devlerinden olan Japonya 29, dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterilen Çin 31'inci sıradan girdi. Yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeler arasında Türkiye 33'üncü sırada yer alarak birçok ülkeyi geride bıraktı.

Rapora göre Venezuela, Eritre ve Somali iş yapmak için en kötü ülkeler oldu.

YENİ BİR İŞ KURMANIN EN KOLAY OLDUĞU ÜLKELER

1- Yeni Zellanda

2- Singapur

3- Hong Kong

4- Danimarka

5- Güney Kore

6- Amerika Birleşik Devletleri

7- Gürcistan

8- Birleşik Krallık

9- Norveç

10- İsveç

.

22- Almanya

.

28- Rusya

29- Japonya

30- İspanya

31- Çin

32- Fransa

33- Türkiye

.

.

188- Venezuela

189- Eritre

190- Somali
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İşsizlikle etkin mücadele için esnek çalışma şart'
29 Ekim 2019 12:20		 Marmaray 6 yılda 403 milyon kişi taşıdı
29 Ekim 2019 11:25
Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
29 Ekim 2019 11:20		 Bakan Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
29 Ekim 2019 10:22
Van'dan Avrupa'ya kazak ihracatı
28 Ekim 2019 21:53		 ABD ve Kanada'da mutfakları Türk taşları süslüyor
28 Ekim 2019 21:43
Genç kadınlar 'rüzgar'a yön verecek
28 Ekim 2019 21:26		 Ejder Yalçın zırhlısı vatan nöbetinde
28 Ekim 2019 21:09
Çırak olarak başlamıştı! İş kurdu, ihracat yapıyor
28 Ekim 2019 20:50		 Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
28 Ekim 2019 19:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - Oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmenden şikayetçi oldu17:38 - Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı17:29 - Hasan Kaçan'dan Cem Yılmaz'a gönderme: Bu bağışı gözünüze sokmayı bir borç biliyorum17:25 - 'İkinci gün çalışmaları tamamlandı'17:19 - Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı17:11 - 18 polise 'kasten yaralama' suçlaması ile soruşturma17:06 - Adalet Bakanlığı'ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı17:00 - İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneleri kaldırma kararı16:53 - Trump, Bağdadi'nin yerine geçecek ismin de öldürüldüğünü açıkladı16:48 - O ilde sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
16:41 - Erdoğan, AK Parti'nin eski ve mevcut il başkanlarıyla buluşuyor16:38 - 2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı16:35 - 'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'16:27 - Yeni kaymakamın ilk işi cumhuriyetin en yakın tanığını ziyaret16:18 - Siirt-Ankara uçak seferleri başladı16:12 - İstanbul'da bir DEAŞ operasyonu daha: 10 gözaltı16:06 - Söyleşide izdiham çıktı. İlber Ortaylı, katılımcılara tepki gösterdi16:03 - Engelli kadına aynı anda üç operasyon yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sessiz sedasız tarihi af geliyor
Boşanmak istemeyen koca tüm aileyi katletti
Sıfır otomobildeki indirim ikinci eli vurdu
İmamoğlu, muhalefetin Türkiye'ye bir eşek şakası mı?
'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'
Yerli otomobilde teker dönüyor
Sağlık Sen eski Başkanından maaş ve araç açıklaması
İnce, CHP yönetimi yerden yere vurdu: Bunun bedelini ödeyecekler
Bakan Akar: PKK/YPG bölgeden çekilmedi
Hastasıydı, meslektaşı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ağız kokusu 3
sınavları maliyetine yapıyoruz 2
sonbahar ve hüzün 1
medya 5
pilot kalem 1
27.10.2019 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
şanışer 1
çok güzel hareketler bunlar 2
129 bin 2
nevşehir'de 29 ekim yürüyüşünün yasaklanması 2
SON İLANLAR
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 19 İşçi Alacak
Konya Emirgazi Belediyesi 7 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam