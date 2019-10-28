Mezun olmadan harçlıklarıyla kendi işini kurdu
|28 Ekim 2019 19:59
|Yazdır
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Jiyan Kızıldağ, ilk olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan arıcılık kursunda mesleğin inceliklerini öğrendi.
Okul dışındaki zamanını boş geçirmeyerek özel sektörde çalışan Kızıldağ, biriktirdiği harçlıklarla arıcılık işine girdi.
Yaz tatillerinde kovanlarını zengin bitki örtülü, yüksek rakımlı yaylalara götüren Kızıldağ, yeni sezonda balın hasadını yaparak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.
Kovan sayısını 100'e çıkarmayı başardı
Jiyan Kızıldağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitimi ile arıcılığı bir arada yürüttüğünü söyledi.
Türkiye'nin dört bir yanına bal gönderdiğini anlatan Kızıldağ, "Biriktirdiğim harçlıklarla arıcılığa 15 kovan alarak başladım. 5'inci yılımız ve 100 kovan arımız var. 2 bin rakımlı bölgede üretim yapıyorum. Kendi işimi kurduğum için çok mutluyum. Arıcılık benim için daha ideal bir meslekti. Doğayı ve hayvanları sevdiğim için bu işe yöneldim. Kendi işimin patronuyum ve çalışma saatlerimi kendim belirliyorum." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hasan Kaçan'dan Cem Yılmaz'a gönderme: Bu bağışı gözünüze sokmayı bir borç biliyorum
29 Ekim 2019 17:29
|Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı
29 Ekim 2019 17:19
|O ilde sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
29 Ekim 2019 16:48
|2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı
29 Ekim 2019 16:38
|'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'
29 Ekim 2019 16:35
|Yeni kaymakamın ilk işi cumhuriyetin en yakın tanığını ziyaret
29 Ekim 2019 16:27
|Söyleşide izdiham çıktı. İlber Ortaylı, katılımcılara tepki gösterdi
29 Ekim 2019 16:06
|Engelli kadına aynı anda üç operasyon yapıldı
29 Ekim 2019 16:03
|Stajda kazandığı 6 bin lirayla öğrencilere yemek ısmarladı
29 Ekim 2019 15:57
|HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler için kışlık çadır kuruldu
29 Ekim 2019 15:50