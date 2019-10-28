Meteorolojiden sağanak uyarısı - Haritalı
|28 Ekim 2019 20:07
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Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, ülkenin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.
Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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