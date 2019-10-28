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Taciz şüphelisi öğrencilere cinsel içerikli videolar izletmiş!

Konya'da lisede 3 kız öğrenciye fiziki tacizde bulunduğu ve cep telefonundan uygunsuz videolar izlettirdiği iddia edilen işitme ve konuşma engelli hizmetli gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler okul bahçesinde taciz olayına tepki gösterdi.
 28 Ekim 2019 20:23
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Taciz şüphelisi öğrencilere cinsel içerikli videolar izletmiş!

Konya'da lisede 3 kız öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürülen işitme ve konuşma engelli hizmetli Mehmet E. (26) gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, okul bahçesinde taciz olayına tepki gösterdi.

Olay, merkez Meram ilçesi Hacı Şaban Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, dün okulda hademe olarak görev yapan Mehmet E. tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradıklarını söyleyen 3 kız öğrenci, durumu önce okul yönetimine, ardından da ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı.

UYGUNSUZ VİDEOLAR İZLETMİŞ

Şüphelinin sorgusu sürerken, bugün okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi. Öğrenciler başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktukları için söyleyemediklerini iddia etti. Bir veli ise Mehmet E.'nin kız öğrencilere fiziki tacizde bulunduğunu, cep telefonundan uygunsuz videolar izlettirdiğini ileri sürdü. Polis, okul içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan gözaltına alınan Mehmet E.'nin, polisteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
DHA
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