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Çırak olarak başlamıştı! İş kurdu, ihracat yapıyor

Kahramanmaraş'ta çırak olarak başladığı işinde 125 kişiye istihdam sağlayan Kurtuluş İmer, ürettiği takım elbiseleri başta Kanada olmak üzere Fas ve Yemen'e gönderiyor.
 28 Ekim 2019 20:50
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Çırak olarak başlamıştı! İş kurdu, ihracat yapıyor

Kahramanmaraş'ta çırak olarak başladığı işinde 125 kişiye istihdam sağlayan Kurtuluş İmer, ürettiği takım elbiseleri başta Kanada olmak üzere Fas ve Yemen'e gönderiyor.

Kurtuluş İmer (40), 10 yaşındayken çırak olarak başladığı tekstil sektöründe kalfalık ve ustalığının ardından 2009 yılında kendi işletmesini kurdu. Takım elbise üretimi yapılan tesiste 125 kişiyi istihdam ettiğini belirten İmer, ihracata da başladıklarını söyledi.

Takım elbiseleri başta Kanada olmak üzere Fas ve Yemen'e ihraç ettiğini vurgulayan İmer, "1989 yılında ilkokulu bitirip bu mesleğe başladım. Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinin ardından 2009 yılında kendi iş yerimizi açtık. Bir merdiven altı olarak başladık ve şuanda 125 kişiye ekmek verebiliyoruz. İşimizi genişletip büyütmeyi düşünüyoruz. Günde yaklaşık 450 adet elbise üretiyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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