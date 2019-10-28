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Ejder Yalçın zırhlısı vatan nöbetinde

Nurol Makina tarafından üretilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı sayısı 360'a ulaştı- Yıl sonuna kadar 10'dan fazla aracın daha güvenlik güçlerinin envanterine girmesi planlanıyor
 28 Ekim 2019 21:09
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Ejder Yalçın zırhlısı vatan nöbetinde

GÖKSEL YILDIRIM - Nurol Makina tarafından üretilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı sayısı 360'ı buldu.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Türkiye ve çevre bölgelerde (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa) sayısı, şiddeti ve karmaşıklığı giderek artan çatışma ortamında güvenlik güçlerinin görevlerini güven içinde ve etkin yerine getirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Şirket, bu amaçla 4x4 segmentinde zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve özel amaçlı platformların özgün sistem tasarımlarını yaparak, üretimini gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bugüne kadar güvenlik birimlerine 280'den fazla Ejder Yalçın aracı teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan alımlarıyla bu sayı 360'a ulaştı.

Yıl sonuna kadar 10'dan fazla Ejder Yalçın'ın daha güvenlik güçlerinin envanterine katılması planlanıyor.

- Yüksek koruma sağlıyor

İhracat başarısı da yakalayan Ejder Yalçın, halen 6 ülkede görev yapıyor.

Ejder Yalçın, meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olarak görev yapıyor.

Ejder Yalçın, sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze taşıma/fırlatma aracı, komuta-kontrol aracı, hava savunma aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı araç, KBRN keşif aracı, mayın/el yapımı patlayıcı tespit-imha aracı ve zırhlı ambulans gibi kullanıcının değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilen araç, bu sayede çeşitli uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebiliyor.
Anadolu Ajansı
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