1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi etap etap yenilenecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde binaların sağlık hizmetinde aksama olmadan yerinde yıkılıp yeniden yapılacağını bildirdi.
 28 Ekim 2019 21:18
Yazdır
EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi etap etap yenilenecek

AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldan bu yana aynı binalarda milyonlarca hastaya şifa dağıtan hastanenin, hastalarına daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yenileneceğini kaydetti.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiğini dile getiren Prof. Dr. Budak, "Üniversite olarak tıpta akademik performans olarak Türkiye birincisiyiz. Yine tıp fakültesi hastanesi olarak Sağlık Bakanlığının Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 96,28 puan alarak 'A Plus Hastane' seçildik. Cumhurbaşkanımız, bizim bu başarılarımızı dikkate alarak hastanenin yerinde yeniden sıfır yapılması için etüt proje anlamında 17 milyon lira ödeneğin tahsis edilmesi talimatını verdi." diye konuştu.

Prof. Dr. Budak, İzmir'e yakışan hastane binaları inşa etmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanemizi olduğu yerde sıfırdan yapacağız. İçinde öğretim üyelerimizle, idarecilerimiz, hastane çalışanlarımızı, hasta ve hasta yakınlarının bulunduğu komisyonlar kurduk. Nasıl bir hastane yapmak istiyoruz? Bunu konuşup verileri topluyoruz. Biz bu çalışmalarla dönüşüm çalışmalarını başlatmış durumdayız. Bu çalışmalardan sonra mimari anlamda etüt proje anlamda ilgili teknik çalışmaları yaptıracağız. O bittikten sonra yapım ihalesi yapılacak. Hastanemizdeki binaları etap etap yıktıktan sonra yapılacak. Bu çalışmalar sürerken kesinlikle verilen sağlık hizmetinde bir aksama olmasını istemiyoruz. Buna göre planlama yapıyoruz. Yenileme çalışmalarına büyük bir olasılıkla cerrahi branşları olduğu, anestezi yoğun bakım servisi, ameliyathanelerin bulunduğu binalardan başlamayacak. 2020 yılı içinde hastane binalarının inşasına başlanması planlanıyor."

Hastane binalarının yenilenmesiyle kentin sağlık turizmindeki gelirlerinin de artacağını dile getiren Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Türkiye'nin en büyük üniversite hastanesi. Cumhurbaşkanımıza verdiği destekler için teşekkür ederim. Yenilenen hastane binalarımızın hizmete girmesiyle ülkemize gelen yabancı hasta sayısı ve ekonomik girdi de artmış olacak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İkinci gün çalışmaları tamamlandı'
29 Ekim 2019 17:25		 18 polise 'kasten yaralama' suçlaması ile soruşturma
29 Ekim 2019 17:11
Adalet Bakanlığı'ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı
29 Ekim 2019 17:06		 İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneleri kaldırma kararı
29 Ekim 2019 17:00
Kütüphanelerdeki etkinlikler kılavuzda toplanacak
29 Ekim 2019 09:20		 Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı
29 Ekim 2019 09:14
Terör estiren 7 magandaya ceza yağdı
28 Ekim 2019 23:28		 Sağlıkta iki büyük organizasyonunun hazırlıkları tamamlandı
28 Ekim 2019 21:48
Konya Şehir Hastanesi'nde sona doğru
28 Ekim 2019 21:14		 Iğdır'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
28 Ekim 2019 18:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - Oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmenden şikayetçi oldu17:38 - Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı17:29 - Hasan Kaçan'dan Cem Yılmaz'a gönderme: Bu bağışı gözünüze sokmayı bir borç biliyorum17:25 - 'İkinci gün çalışmaları tamamlandı'17:19 - Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı17:11 - 18 polise 'kasten yaralama' suçlaması ile soruşturma17:06 - Adalet Bakanlığı'ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı17:00 - İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneleri kaldırma kararı16:53 - Trump, Bağdadi'nin yerine geçecek ismin de öldürüldüğünü açıkladı16:48 - O ilde sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
16:41 - Erdoğan, AK Parti'nin eski ve mevcut il başkanlarıyla buluşuyor16:38 - 2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı16:35 - 'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'16:27 - Yeni kaymakamın ilk işi cumhuriyetin en yakın tanığını ziyaret16:18 - Siirt-Ankara uçak seferleri başladı16:12 - İstanbul'da bir DEAŞ operasyonu daha: 10 gözaltı16:06 - Söyleşide izdiham çıktı. İlber Ortaylı, katılımcılara tepki gösterdi16:03 - Engelli kadına aynı anda üç operasyon yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sessiz sedasız tarihi af geliyor
Boşanmak istemeyen koca tüm aileyi katletti
Sıfır otomobildeki indirim ikinci eli vurdu
İmamoğlu, muhalefetin Türkiye'ye bir eşek şakası mı?
'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'
Yerli otomobilde teker dönüyor
Sağlık Sen eski Başkanından maaş ve araç açıklaması
İnce, CHP yönetimi yerden yere vurdu: Bunun bedelini ödeyecekler
Bakan Akar: PKK/YPG bölgeden çekilmedi
Hastasıydı, meslektaşı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.10.2019 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
nevşehir'de 29 ekim yürüyüşünün yasaklanması 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
şanışer 1
pilot kalem 1
whatsapp grupları 1
sonbahar ve hüzün 1
çok güzel hareketler bunlar 2
en tehlikeli insan 1
karakomik filmler 1
SON İLANLAR
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 19 İşçi Alacak
Konya Emirgazi Belediyesi 7 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam