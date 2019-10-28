EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi etap etap yenilenecek
|28 Ekim 2019 21:18
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AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldan bu yana aynı binalarda milyonlarca hastaya şifa dağıtan hastanenin, hastalarına daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yenileneceğini kaydetti.
Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiğini dile getiren Prof. Dr. Budak, "Üniversite olarak tıpta akademik performans olarak Türkiye birincisiyiz. Yine tıp fakültesi hastanesi olarak Sağlık Bakanlığının Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 96,28 puan alarak 'A Plus Hastane' seçildik. Cumhurbaşkanımız, bizim bu başarılarımızı dikkate alarak hastanenin yerinde yeniden sıfır yapılması için etüt proje anlamında 17 milyon lira ödeneğin tahsis edilmesi talimatını verdi." diye konuştu.
Prof. Dr. Budak, İzmir'e yakışan hastane binaları inşa etmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Hastanemizi olduğu yerde sıfırdan yapacağız. İçinde öğretim üyelerimizle, idarecilerimiz, hastane çalışanlarımızı, hasta ve hasta yakınlarının bulunduğu komisyonlar kurduk. Nasıl bir hastane yapmak istiyoruz? Bunu konuşup verileri topluyoruz. Biz bu çalışmalarla dönüşüm çalışmalarını başlatmış durumdayız. Bu çalışmalardan sonra mimari anlamda etüt proje anlamda ilgili teknik çalışmaları yaptıracağız. O bittikten sonra yapım ihalesi yapılacak. Hastanemizdeki binaları etap etap yıktıktan sonra yapılacak. Bu çalışmalar sürerken kesinlikle verilen sağlık hizmetinde bir aksama olmasını istemiyoruz. Buna göre planlama yapıyoruz. Yenileme çalışmalarına büyük bir olasılıkla cerrahi branşları olduğu, anestezi yoğun bakım servisi, ameliyathanelerin bulunduğu binalardan başlamayacak. 2020 yılı içinde hastane binalarının inşasına başlanması planlanıyor."
Hastane binalarının yenilenmesiyle kentin sağlık turizmindeki gelirlerinin de artacağını dile getiren Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Türkiye'nin en büyük üniversite hastanesi. Cumhurbaşkanımıza verdiği destekler için teşekkür ederim. Yenilenen hastane binalarımızın hizmete girmesiyle ülkemize gelen yabancı hasta sayısı ve ekonomik girdi de artmış olacak." ifadelerini kullandı.
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