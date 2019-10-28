Kadın servis şoförü kalp krizi sonucu kaza yapmış
|28 Ekim 2019 21:31
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Muğla Marmaris'te bir okul servis aracı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçan araçta hayatını kaybeden Güler Gezer'in kalp krizi geçirerek kaza yaptığı bellirlendi. Okul servisi sürücüsü bayan 47 yaşındaki Güler Gezer 'in bir süredir kalp rahatsızlığı olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.
Bilindiği üzere; mğlen saatlerinde Marmaris-Datça Karayolu'nun 4.kilometresindeki Armutalan Seyir Tepesi'nde meydana gelen olayda. Edinilen bilgiye göre servis şoförlüğü yapan Güler Gezer yönetimindeki 48 S 1750 plakalı öğrenci servis aracı Değirmenyanı Mevkii'ne öğrenci almaya giderken kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki korkuluklara çarparak kaza yaptı. Demir korkuluklara aşarak uçurumdan yuvarlanan araç yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri direksiyon başındaki talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
110 AKS ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Gülser Keser'in cesedi otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sonra hurdaya dönen servis minibüsü kurtarıcı yardımı ile bölgeden götürülürken, minibüste öğrenci olmaması teselli kaynağı oldu.
Gülser Keser'in uzun süredir servis şoförlüğü yaptığı ve kurallara uyan bir sürücü olduğunu belirten tanıdıkları, yukuş tırmanırken yaşanan ilginç kazaya anlam veremediklerini belirttiler.
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