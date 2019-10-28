ABD ve Kanada'da mutfakları Türk taşları süslüyor

Bölgedeki bazı mermer firmalarında çalışan 28 yaşındaki Mert Kilitçi, 8 ay önce Bandırma'da atölye kurarak 22'si kadın 25 işçi istihdam etti.

Balıkesir, Marmara Adası ve Bandırma'dan temin edilen mermerler, atölyedeki makinelerde işlenerek fayans ve mozaiğe dönüştürülüyor.

Ayda ortalama 10 bin metrekare üretim yapılan iş yerindeki ürünlerin yaklaşık 6 bin metrekaresi ambalajlanarak konteynerlerle ABD ve Kanada'daki bazı yapı marketlerine gönderiliyor.

Mert Kilitçi, AA muhabirine, atölyesini İŞKUR desteği ile kurduğunu söyledi.

"Mozaik mermerin son geldiği noktadır"

Doğal taş konusunda Türkiye'nin çok zengin olduğunu vurgulayan Kilitçi, şöyle devam etti:

"Burada taşa şekil veriyoruz, işliyoruz. Mozaik çok değişik bir iştir, mermerin son geldiği noktadır. İşimizi severek yapıyoruz çünkü bu bir aşk. ABD ve Kanada'ya ihracat yapıyoruz. Ayda ortalama 12 konteynerlik olmak üzere 10 bin metrekare fayans ve mozaik üretiyoruz. Yeni bir işletme olduğumuzdan dolayı bu bizim için iyi bir miktar. Hedefimiz aylık 30 konteynere çıkmak. Ülkemize döviz getirerek destek sağlıyoruz."

"Geri dönüşler çok olumlu"

Kilitçi, ürünlerinin genellikle mutfak ve banyolarda kullanıldığını aktardı.

Değerli taşlardan dolamitle ilgili çalışmalarının da olduğunu dile getiren Kilitçi, "Atölyemizde çalışan kadınları İŞKUR desteği ile aldık. Çok güzel bir çalışma ortamımız var, onlar için de güzel oldu. Bize geri dönüşler çok olumlu oluyor. ABD'liler ve Kanadalıların mutfak ve banyolarını Türk taşları süslüyor. Bu durum bizim için çok gurur verici bir şey, mutluyuz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz." dedi.