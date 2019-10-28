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Türkiye'nin en hızlı satranç ustaları belli oldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde düzenlenen, 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu ve Datça Belediyesi'nin işbirliğinde 25-28 Ekim tarihleri arasında Datça Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin en hızlı satranç ustaları belli oldu.
 28 Ekim 2019 22:08
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Türkiye'nin en hızlı satranç ustaları belli oldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde düzenlenen, 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu ve Datça Belediyesi'nin işbirliğinde 25-28 Ekim tarihleri arasında Datça Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin en hızlı satranç ustaları belli oldu.

Türkiye'nin en hızlı satranç ustası İstanbul'dan Cem Kaan Gökerkan oldu. Şampiyonada dereceye siren sporculara törenle ödülleri verildi. Ödül törenine Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Halil Hilmi Darı sporcular ve misafirler katıldı.

2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonasında, 16 yaş altı 27, açık yaş kategorisinde 38 olmak üzere toplam 65 sporcu mücadele etti. Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonasında, İstanbul ve İzmirli üç sporcu ilk üç dereceyi kendi aralarında paylaştı. Türkiye Hızlı Satranç şampiyonası genel kategoride İstanbul'dan Cem Kaan Gökerkan 7,5 puanla birinci, İzmir'den Mert Yılmazyerli 7 puanla ikinci, İstanbul'dan Deniz Özen 6,5 puanla üçüncü oldu. Hızlı Satranç şampiyonasında birinciye 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncüyle ise bin TL para ödülü verildi.

Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda ise bu kez İzmir'den Mert Yılmazyerli 8 puanla birinciliği kazanırken, İstanbullu iki sporcudan Cem Kaan Gökerkan7,5 puanla ikinci, Deniz Özen 7,5 puanla üçüncülüğü elde etti. Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonasında ilk üç dereceyi paylaşan sporculara sırasıyla bin, 750 ve 500 TL para ödülü verildi. Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası 16 yaş altı kategorisinde ise birinciliği Muğla'dan Alperen Özcan, ikinciliği Aydın'dan Harun Samet Özsaç ve Düzce'den Kaan Cengiz Kaynak kazandı. 16 yaş altı kategoride ilk üç dereceye giren üç sporcuya sırasıyla bin, 750 ve 500 TL para ödülü verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından, şampiyonaya emeği geçen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, TSF Muğla Satranç İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici, Turnuva Başhakemi Salih Güzel, Turnuva gözlemcisi Kıyasettin Aydın ve Turnuva Direktörü Barış Öztürk'e fidan sertifikası verildi.
DHA
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