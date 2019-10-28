HDP'den bir skandal daha! İstiklal Marşı'nı okumadı
|28 Ekim 2019 22:13
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Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına HDP'li Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan'ın görüntüleri damga vurdu. Herkesin okuduğu İstiklal Marşını HDP'li isim protesto etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Kenasarı ve Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İSTİKLAL MARŞINA EŞLİK ETMEDİ
Protokol üyelerinin ve vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuması sırasında HDP'li Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan'ın marşa eşlik etmemesi dikkati çekti.
Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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