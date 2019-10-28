Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 29 Ekim paylaşımı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"
|28 Ekim 2019 22:18
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
"#BizTürkiyeyiz" etiketiyle yapılan paylaşımda, bir videoya da yer verildi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakan Çavuşoğlu'nun, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden sporcuların, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye'den çeşitli bölgelere ve vatandaşlara ait görsellerin bulunduğu video, Atatürk'ün "Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun." sözleriyle bitiyor.
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