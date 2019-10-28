Artvin sonbaharda fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

Türkiye'nin kuzeydoğu sınırında doğal güzellikleriyle dikkati çeken Artvin, özellikle sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Bozulmamış doğası, gölleri, şelaleleri, yaşlı ormanları, yaylaları, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı çeşitliliğiyle doğa tutkunlarına dört mevsim farklı güzellikler sunan Artvin, sonbaharda bitki örtüsünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla adeta yağlı boya tabloları andırıyor.

Vadilerde bitki örtüsündeki renk cümbüşü sonbaharın tüm izlerini yansıtırken, dağların eteklerindeki şelale ve göller ise tüm ihtişamıyla şehirden uzaklaşıp huzurlu bir gün geçirmek isteyen foto safari tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraf tutkunları, renk cümbüşünü görüntüleyebilmek için Artvin merkezde Genya Dağı ve Hatila Milli Parkı, Murgul'da Deliklikaya Şelalesi, Borçka'da Karagöl ve Camili Havzası, Şavşat'ta Karagöl, Yavuzköy ve Sahara Milli Parkı, Arhavi'de Kamilet Vadisi ve Mençuna Şelalesi, Ardanuç'ta Cehennem Deresi Kanyonu başta olmak kentin dört bir yanını adeta mesken tutuyor.

"Artvin otantik bir turizm bölgesidir"

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentin doğası, florası, tarihi ve turistik yapısıyla adeta yeryüzü cenneti olduğunu söyledi.

Artvin'in otantik bir turizm bölgesi olduğunu ifade eden Vali Doruk, "Artvin 3 bin 900 metreye kadar yükselen, birbiri ardına sıralanmış yüksek dağları, korunan alanları, balta girmemiş doğal ormanları, yüksek dağların doruklarında krater gölleri, Karagölleri, yeşil yaylaları, fauna ve flora zenginliği, tarihi kilise, kale ve kemer köprüleri, geleneksel mimarisi ve festivalleri ile çeşitli turizm değerlerini içinde barındıran otantik bir turizm bölgesidir." dedi.

"Artvin alternatif turizmde alternatifsiz bir il"

Doruk, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan Artvin'in, alternatif turizmde alternatifsiz bir il olduğunu vurgulayarak, bölgede geleneksel kitle turizminden ziyade alternatif turizmin ön plana çıkarılması gerektiğini aktardı.

Vali Doruk, "Sonbaharda doğadaki yağlı boya tablolarını andıran renk cümbüşü insanı büyülüyor. Bu güzelliği görüntülemek isteyen binlerce yerli ve yabancı turist ilimize geliyor." dedi.

Artvin'in doğayla bütünleşmek ve kültür zenginliğini yansıtan insanlarla tanışmak isteyenlerin aradığı şehir olduğunu söyleyen Doruk, şöyle konuştu:

"Yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı, kırmızı ve kahverenginin ağırlıklı olduğu renklerin binbir tonunu barındıran Artvin, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İlimizin bu güzelliklerini, fotoğraf meraklıları ve doğaseverler çektikleri fotoğraflarla dünyaya tanıtıyor. Sonbaharın güzelliklerini görüntülemek isteyen herkesi ilimize davet ediyoruz."