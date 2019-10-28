Dünyanın en fazla gıda israfı yapan ülkesi; İsviçre
|28 Ekim 2019 23:18
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2018 yılında gıda israfı bin 391 habere konu olurken, en çok gıda israfını önlemeye yönelik yapılan çalışmaların ön planda olduğu görüldü. 2018 yılında dünyada en çok gıda israfı yapan ülke ise İsviçre olarak kayıtlara geçti.
Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, gıda israfı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl gıda israfı ile alakalı basına bin 391 haber yansıdığı tespit edildi. Bu rakam 2019 yılının başından bugüne kadar ise bin 225 olarak kayıtlara geçti. Haber başlıkları incelendiğinde ise gıda israfını önlemeye yönelik yapılan çalışmaların ön planda olduğu görüldü. Aynı zamanda israfı önlemeye yönelik yapılan konferanslar da gündemde yer aldı.
Türkiye listede yer almadı
Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl en fazla gıda israfı yapan ülke İsviçre olarak görüldü. İsviçre'den sonra ilk 10'de yer alan diğer ülkeler sırasıyla Kanada, İngiltere, ABD, Fransa, Meksika, Almanya, Finlandiya, İtalya ve Belçika olarak kayıtlara geçti. En fazla gıda israfı yapan ilk 20 ülke arasında ise Türkiye yer almadı.
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