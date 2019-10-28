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99 milyon TL değerindeki hotel'e icra şoku

Antalya Kemer'de faaliyet gösteren 99 milyon TL değerindeki 5 yıldızlı Comfort Beach Resort Hotel icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.
 28 Ekim 2019 23:33
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99 milyon TL değerindeki hotel'e icra şoku

Antalya Kemer'de faaliyet gösteren 99 milyon TL değerindeki 5 yıldızlı Comfort Beach Resort Hotel icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, Antalya Kemer'de faaliyet gösteren ve üst kullanım hakkı 49 yıllığına Eytur Turistik İşletmeler A.Ş lehine olan 99 milyon TL değerindeki 5 yıldızlı Comfort Beach Resort Hotel, yarı fiyatı olan 49 milyon TL'den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. Resmi senede göre üst kullanım hakkın süresi 7 Haziran 1989 tarihinde başlayıp 7 Haziran 2038 tarihinde sona ereceği ve 19 yıl 7 ay kullanım hakkının kaldığı şartnamede yer almakta. 20 Kasım 2019 tarihinde saat 11.00'da satışa çıkacak olan otel konumu ve denize sıfır olması ile de dikkat çekiyor.

Otelin özellikleri

Antalya'nın önemli tatil merkezlerinden birinde yer alan otel denize sıfır olup, hali hazırda 700 yatak kapasitesi ile dikkat çekiyor. 43 bin 131 metrekare üzerine kurulan otelde odalar ve özel havuzlu villaların dışında restaurant, mini clup, beach bar, açık yüzme havuzu, kaydırak, animasyon alanları, açık spor alanları (tenis kortu, basketbol sahası), gibi bir çok sosyal alanda yer almakta.

Otel kompleksinin değeri = 76 milyon 948 bin 725 TL

Zirai muhdesat değeri = 683 bin 282 TL

Üst hakkı değeri = 21 milyon 605 bin 611 TL

Toplam değeri = 99 milyon 237 bin 618 TL
İhlas Haber Ajansı
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