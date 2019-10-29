Pençe-3 Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Pençe-3 Harekatı'nda dün keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi.
|29 Ekim 2019 05:19
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Pençe-3 Harekatı'nda dün keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda görevli bir askerin, dün keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlandığı ve helikopterle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen askerin şehit düştüğü kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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