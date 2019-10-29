Sancaktepe Belediye Başkanı çirkin saldırıyı anlattı
|29 Ekim 2019 06:15
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Açıklamalarına 'geçmiş olsun' dileklerini ulaştıran herkese teşekkür ederek başlayan Şeyma Döğücü, Londra'da maruz kaldığı çirkin saldırıyı anlattı.
Döğücü, "Londra'nın göbeğinde PKK terör örgütünün ve yandaşlarının bir gösterisine denk geldiğimiz esnada üzerimize saldırı oldu. Biz orada bir toplantı vesilesiyle geçiş yaparken, meydanı gezmek üzereyken baktık terör örgütü ve yandaşları toplanmaya başladılar.
500 ile bin kişi arasında kalabalık bir gruptu. Eylemlerine başladılar, protesto gösterilerine başladılar. Ellerinde terör örgütü elebaşının resimlerinin olduğu flamalar da mevcuttu. Türkiye aleyhine iftiralarla dolu pankartlar da mevcuttu.
Gösterilerine başladılar, slogan atmaya başladılar. Ancak orada yüksek sesle anonslarla Türkiye'nin sivilleri katlettiğini, kimyasal silah kullanarak çocukları öldürdüğünü söylemeye başladıklarında her duyarlı Türk vatandaşı gibi ben de orada sessiz kalmadım ve kendilerine yalan söylediklerini ifade ettim" sözlerini kullandı.
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