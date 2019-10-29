Doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak - Haritalı
|29 Ekim 2019 06:31
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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