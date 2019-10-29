Sessiz sedasız tarihi af geliyor

Siyaset kulislerinde, af tartışmaları yeniden gündeme geldi. Düzenlemenin önümüzdeki yıl yasalaşacağı öne sürülürken, dikkat çekici bir açıklama da MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi. Yıldız'a göre MHP'nin hazırladığı taklif AK Parti tarafından desteklenir ve yasalaşırsa 129 bin kişi tahliye olacak.

AK Parti, 1. yargı paketinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından, uzun süredir kamuoyunda tartışılan 'infaz indirimi' düzenlemesini öncelikli gündemine aldı. Bir süredir Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin, bundan sonra getirilmesi düşünülen yargı paketleri içinde değil, ayrı bir düzenleme olarak Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin, son anda bir değişiklik olmazsa, yılbaşından önce TBMM'den geçirilmesi hedefleniyor. AK Parti ile MHP'nin ortaklaşa hazırladığı düzenleme yargı paketinin devamı veya 2. yargı paketi olarak TBMM'ye sunulmayacak.

Paketin en önemli özelliğinin ise MHP'nin, hala Meclis'te bekleyen 'şartlı ceza indirimi' teklifi gibi bir kereye özgü değil, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarında kalıcı yasal düzenleme içermesi olacak. Söz konusu infaz çalışması, suça göre farklı infaz sistemlerinin belirlenmesinin yanısıra, cezaevinde kalınan sürelerde indirime gidilmesini içeriyor. Düzenlemeyle, süreli hapis cezalarındaki infaz oranının, 2004 değişikliği öncesindeki gibi, yarı yarıya uygulanması üzerinde duruluyor. Bu durumda örneğin 10 yıl ceza alan bir kişi 6 yıl 6 ay yerine 5 yıl cezaevinde kalacak.

Daha önce düzenleme kapsamında tahliye olacak kişi sayısının 38 ile 40 bin arası olacağı bilgileri kulislere yansmıştı. Ancak MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 'Şartlı Ceza İndirimi' kanun teklifinin yasalaşması halinde cezaevlerinden toplamda 129 bin kişinin tahliye olabileceğini belirtti. Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle 353 cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur" ifadelerini kullandı. Taslakta, siyasi hükümlüler kapsam dışı tutuluyor.