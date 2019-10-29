İnce, CHP yönetimi yerden yere vurdu: Bunun bedelini ödeyecekler
|29 Ekim 2019 08:15
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CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
Mehmet Kesimoğlu'nun 31 Mart seçimlerde aday yapılmamasına değinen İnce, "Eski milletvekilimiz ve eski belediye başkanımız tekrar seçimde aday olmak istiyor. Anketlere bakıyoruz yüzde 60-70'lerde. Yüzde yüz kazanıyor adam. 31 Mart seçimlerinde Mehmet Kesimoğlu aday yapılmadı. Neden aday yapılmadı? Yeteniksiz değil becereksiz değil. Neden aday yapılmadı? Muharrem İnce'yi desteklediği için... Koydular kenara. Sonra seçimi kazandı. CHP Kesimoğlu'ndan özür dilemeli. "CHP kapatılmalıdır", "CHP Vakıf yapılmalıdır" diyen Genel Başkan Yardımcısı imza atıyor, 164 kişiyi disipline gönderdi, Kesimoğlu'na destek oldu diye" dedi.
"BEDELİNİ ÖDERLER"
İnce, sözlerinin devamında, "Önceden bana destek olanları harıcyorlardı. Şimdi bana selam verenleri harcıyorlar. Ama yazık ediyorlar partiye. Ayıp, günah bu. Bu yaptıklarının bedelini öderler" ifadesini kullandı.
"GENEL BAŞKAN'IN BAZI KONULARDAN HABERİ YOK"
İnce, "Bu yürütülen kampanyada Kılıçdaroğlu'nun bir rolü var mı? sorusuna ise "Kraldan çok kralcı her zaman öndedir. Ben bazı konularda Genel Başkanı'n haberinin olmadığını bile düşünüyorum" dedi.
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