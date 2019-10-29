Spor salonunda kan davası cinayeti
|29 Ekim 2019 08:21
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Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'nde Riyad Reşat Özkan tarafından işletilen spor salonuna meydana geldi. Müşteri gibi salona gelen 1 kişi, belinden çıkardığı tabancasını Özkan'a doğrultup, ateşledi. Aynı zamanda amatör olarak boks sporu ile uğraşan Özkan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla dışarı çıkıp, otomobiline binerek kaçtı.
Özkan, ambulansla Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti için polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Aslen Erzurumlu olan Özkan'ın bekar olduğu ve kan davası nedeniyle memleketinden 2 yıl önce Fethiye gelip, yalnız yaşadığı öğrenildi. Özkan'ın kan davası olan ailenin fertlerinden biri tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor
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