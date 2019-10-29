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Hastasıydı, meslektaşı oldu

Çocuk cerrahı Sırma Tilev, 20 yıl önce 10 yaşındayken kendisini ameliyat eden Prof. Melih Bulut ile kongrede karşılaştı. Duygu dolu anlar yaşandı<
 29 Ekim 2019 08:26
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Hastasıydı, meslektaşı oldu

Ankara'da geçtiğimiz hafta düzenlenen 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi duygusal bir karşılaşmaya da sahne oldu. Kongreye katılan Prof. Dr. Melih Bulut, 20 yıl önce 10 yaşındayken apandisit ameliyatı yaptığı hastasını, aynı kongrede meslektaşı olarak karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Hastasını karşısında cerrah olarak gören Prof. Dr. Melih Bulut çok mutlu olduğunu belirterek duygularını şöyle ifade etti: "Sırma yanıma geldi, 'Beni hatırladınız mı?' dedi. O an hatırlayamadım. İsmini söyleyince çağrışım yaptı. Sonra bayram olduğunu belirtince çok iyi hatırladım. Tatilimi iptal etmiştim durumu çok acildi çünkü. Çok mutlu oldum benim branşımı seçmesine. Biliyorum ki meslekte de çok başarılı, çok güzel şeyler yapıyor; ileride de yapacak. Onunla daha sık görüşeceğiz bundan sonra. Bizim mesleğimizde çocuk hastalarımız ileride karşımıza çıkabiliyor elbette. Mesela bir diğer ilginçlik, sünnet yaptığım çocukların düğünlerinde oluyor. Eşlerini bana tanıştırıyorlar. Ama Sırma ile yaşadığımız tesadüf çok daha hoş oldu, çünkü benimle aynı mesleği ve branşı seçmiş. O da çocuk cerrahı olmuş."

Prof. Dr. Melih Bulut ile ilk karşılaşmalarının 20 yıl öncesine dayandığını belirten Dr. Sırma Tilev de 10 yaşındayken bir bayram günü acile kaldırıldığını ve apandisit ameliyatı geçirdiğini belirterek, "Ben küçüklüğümden beri doktor olmayı istiyordum zaten. Ama o ameliyattan sonra çocuk cerrahı olmaya karar vermiştim. Çünkü Melih hocam tatilini yarıda kesip ağrılarımı dindirmişti ve ben de başka çocuklara bu şekilde yardımcı olabilirdim" dedi.
Sabah
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