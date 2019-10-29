Boşanmak istemeyen koca tüm aileyi katletti
|29 Ekim 2019 08:30
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Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneyindeki Baden bölgesinde bulunan Kottingbrunn kasabasında büyük bir dram yaşandı. 31 yaşındaki Samet A., 29 yaşındaki eşi Tuğba ve iki yaşındaki kızı Tuana'yı bıçaklayarak öldürdü. Cinnet getiren Samet A., 11 aylık oğlu Selman'ı ise boğdu. Hastanede yaşam savaşı veren bebek, dün sabah yaşamını yitirdi. Samet A., cinayetlerden sonra polisi arayarak, olayı haber verdi ve teslim oldu.
Olay, pazar sabahı meydana geldi. Polisi arayan Samet A., "Ailemi öldürdüm" dedi. Polis ve ilkyardım ekibi anında ailenin evine gitti. Burada Tuğba A.'nın ve 2 yaşındaki Tuana'yı hareketsiz yattığını gören ilkyardım ekibi, yaşama döndürmek için büyük çaba gösterdi. Ancak tüm çabalara rağmen anne ve kızı kurtarılamadı. Babanın, eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.
Balıkesirli Samet A., tutuklandı. Kırşehirli olduğu öğrenilen Tuğba A.'nın, eşinden boşanmak istediği için aile arasında kavga yaşandığı iddia ediliyor.
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