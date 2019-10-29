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İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 40 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı
|29 Ekim 2019 09:06
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