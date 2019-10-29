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Sayıştay: 2018'de nakit stoğu yüzde 186 azaldı

Sayıştay'ın 2018 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu'nda yer alan bilgilere göre, 2017'de 37.6 milyar lira olan nakit açığı, 2018'de yüzde 117 artarak, 81.7 milyar liraya yükseldi. Nakit stoğu ise 2017'de 31.1 milyar lira iken, 2018'de yüzde 186 azalarak eksi 26.4 milyar liraya düştü.
 29 Ekim 2019 09:11
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Sayıştay: 2018'de nakit stoğu yüzde 186 azaldı

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Sayıştay, nakit stoğundaki bu düşüşün en önemli sebebini, 'mali olmayan varlıklardan kaynaklı nakit çıkışı sonucu nakit açığının artması ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit girişindeki azalış' olarak gösterdi.

Raporda şu tespitler yapıldı:

"Bu tablo, nakit ve benzeri varlıkların giriş ve çıkışlarını takip ederek likiditede meydana gelen değişimleri göstermektedir. Nakit benzeri varlıklar, kısa vadede paraya dönüştürülebilen likiditesi yüksek varlıklardır. Nakit dengesi, negatif olması halinde devletin faaliyetlerini finanse edebilmek için piyasadan borçlanması gereken tutarı; pozitif olması halinde ise, devletin piyasanın kullanımına nakdi olarak sağlayabileceği kaynak miktarını gösteren önemli bir göstergedir."
Sözcü
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