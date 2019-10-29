Sayıştay: 2018'de nakit stoğu yüzde 186 azaldı

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Sayıştay, nakit stoğundaki bu düşüşün en önemli sebebini, 'mali olmayan varlıklardan kaynaklı nakit çıkışı sonucu nakit açığının artması ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit girişindeki azalış' olarak gösterdi.

Raporda şu tespitler yapıldı:

"Bu tablo, nakit ve benzeri varlıkların giriş ve çıkışlarını takip ederek likiditede meydana gelen değişimleri göstermektedir. Nakit benzeri varlıklar, kısa vadede paraya dönüştürülebilen likiditesi yüksek varlıklardır. Nakit dengesi, negatif olması halinde devletin faaliyetlerini finanse edebilmek için piyasadan borçlanması gereken tutarı; pozitif olması halinde ise, devletin piyasanın kullanımına nakdi olarak sağlayabileceği kaynak miktarını gösteren önemli bir göstergedir."