Kütüphanelerdeki etkinlikler kılavuzda toplanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kütüphanelerde düzenlenecek etkinlikler için rehber niteliğinde kılavuz oluşturulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının iş birliğiyle çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda, kütüphaneciler, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum/kuruluşları ve konunun uzmanları bir araya gelecek.

"Kütüphanede ne yapılmaz ki" sloganıyla yarın ve 31 Ekim'de Muş'ta gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye genelindeki kütüphanelerde yapılan etkinliklere ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı panel düzenlenecek.

"Kütüphane Etkinlik Kılavuzu Çalıştayı" kapsamında ayrıca çocuklara ve yetişkinlere yönelik Muş İl Halk Kütüphanesinde atölye çalışmaları da yapılacak.

Kütüphanelerde düzenlenecek etkinliklerde izlenecek yol ve yöntemlere ilişkin elektronik ve basılı olarak hazırlanacak kılavuz, tüm halk kütüphanelerine iletilecek.

Açıklamaya göre, kütüphanelerde düzenlenen etkinlikler, kütüphane kullanıcı ve üye sayısı ile ödünç alınan kitap ve kitap dışı materyal sayılarını artırıyor. Ayrıca çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlıyor.