Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
Boğaz, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
|29 Ekim 2019 09:40
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Boğazda özellikle Eceabat ile Gelibolu önlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına yol açtı.
Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), bölgedeki gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazı her iki yönden transit gemi geçişlerine kapattı.
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