Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
|29 Ekim 2019 09:56
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Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bazı kişilerin, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiğini tespit etti.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde arama yapan polis, 12'si Suriye uyruklu 26 zanlıyı yakaladı.
Suriye uyrukluların sınır dışı işlemleri için Bursa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Diğer 14 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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