Adana'da 'kapkaç' şüphelileri tutuklandı
|29 Ekim 2019 10:05
|Yazdır
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki kişinin cep telefonlarını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Suriyeli Ahmet Ali'nin (22), Doğankent Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan motosikletli iki kişi, elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.
Bu olaydan bir süre sonra, motosikletli iki şüpheli, yine Suriye uyruklu Gassan İsmail'in (29) cep telefonunu elinden alarak uzaklaştı.
Olayların bildirilmesi üzerine araştırma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, her iki kapkaç olayını da aynı şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi.
Zanlılar Umut A. (19) ve İbrahim D. (19) ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmenden şikayetçi oldu
29 Ekim 2019 17:42
|Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
29 Ekim 2019 17:38
|'Dublörlü' dolandırıcılığa 2 tutuklama
29 Ekim 2019 15:44
|KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü
29 Ekim 2019 14:35
|Cep telefonuyla konuşmaktan ceza yedikten sonra kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı
29 Ekim 2019 11:45
|Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı
29 Ekim 2019 11:10
|İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 40 gözaltı
29 Ekim 2019 09:06
|Boşanmak istemeyen koca tüm aileyi katletti
29 Ekim 2019 08:30
|Spor salonunda kan davası cinayeti
29 Ekim 2019 08:21
|Bıçakla 2 kişiyi yaralayan öğrenciler yakalandı
28 Ekim 2019 22:28