UEFA, İrfan Can Kahveci'nin sevincine soruşturma başlattı
|29 Ekim 2019 10:16
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UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Medipol Başakşehir'in, Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan milli oyuncu İrfan Can Kahveci, gol sevincinde asker selamı vermişti. CNN Türk'ün haberine göre UEFA; Edin Visca, Azubuike ve Robinho ile birlikte asker selamı veren İrfan'a disiplin soruşturması açtı.
"GOL ATARSAK YİNE ASKER SELAMINI VERİRİZ"
CNN canlı yayınına bağlanan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "UEFA bize bu yazıyı bize iletti. Böyle çifte standart olmaz. Madem İrfan Can için müfettiş atıyorlar. Visca ve Robinho da asker selamı verdi. Neden İrfan Can sadece. Hepsini sevk edin. Dünya Kupası'nda devlet başkanı Macron'a Griezmann selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor? Gol atarsak asker selamını yine veririz" dedi.
İşte o belge
FEDERASYONDAN İLK YORUM
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da, "Bu provokasyon değildir. Bu bir sevinçtir. Bunu hukuki çerçevede UEFA'ya anlatacağız. En iyi şekilde savunmamızı yapacağız kimsenin kuşkusu olmasın. Biz ceza almak istemiyoruz. Uyaracaklarını düşünüyoruz. Bundan önce böyle bir şey olmadığı için süreci yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.
BAŞAKŞEHİR DE AÇIKLADI
Başakşehir Kulübü de Twitter hesabından, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." paylaşımında bulundu.
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