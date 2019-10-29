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Bakan Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Çanakkale'de, Sakarya'da dalga dalga yayılan diriliş ruhunun millet iradesiyle taçlandırıldığı Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum"
 29 Ekim 2019 10:22
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Bakan Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çanakkale'de, Sakarya'da dalga dalga yayılan diriliş ruhunun millet iradesiyle taçlandırıldığı Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum." mesajını paylaştı.

Bakan Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'de, Sakarya'da dalga dalga yayılan diriliş ruhunun millet iradesiyle taçlandırıldığı Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Anadolu Ajansı
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