Bakan Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Çanakkale'de, Sakarya'da dalga dalga yayılan diriliş ruhunun millet iradesiyle taçlandırıldığı Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum"
|29 Ekim 2019 10:22
|Yazdır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çanakkale'de, Sakarya'da dalga dalga yayılan diriliş ruhunun millet iradesiyle taçlandırıldığı Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum." mesajını paylaştı.
Bakan Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Dönmez, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale'de, Sakarya'da dalga dalga yayılan diriliş ruhunun millet iradesiyle taçlandırıldığı Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'İşsizlikle etkin mücadele için esnek çalışma şart'
29 Ekim 2019 12:20
|Marmaray 6 yılda 403 milyon kişi taşıdı
29 Ekim 2019 11:25
|Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
29 Ekim 2019 11:20
|Van'dan Avrupa'ya kazak ihracatı
28 Ekim 2019 21:53
|ABD ve Kanada'da mutfakları Türk taşları süslüyor
28 Ekim 2019 21:43
|Genç kadınlar 'rüzgar'a yön verecek
28 Ekim 2019 21:26
|Ejder Yalçın zırhlısı vatan nöbetinde
28 Ekim 2019 21:09
|Çırak olarak başlamıştı! İş kurdu, ihracat yapıyor
28 Ekim 2019 20:50
|Dünya Bankası açıkladı: İş kurmanın kolay olduğu ülkeler
28 Ekim 2019 19:47
|Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
28 Ekim 2019 19:31