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Türk SEO uzmanı Celilcan Topçuoğlu'ndan uyarılar

Google Ürün Uzmanları Zirvesi 2019 etkinliği kapsamında Almanya'nın Berlin şehrine davet edilen Seo Uzmanı Celilcan Topçuoğlu, işletmeleri uyararak, "Google Benim İşletmem ile reklam maliyetlerinizi düşürerek daha kolay tanıtım yapabilirsiniz. Ama bunu yaparken de dolandırıcıların tuzaklarına düşmemeye dikkat etmelisiniz." dedi.
 29 Ekim 2019 10:35
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Türk SEO uzmanı Celilcan Topçuoğlu'ndan uyarılar

Dolandırıcıların her geçen gün farklı bir yöntemle karşımıza çıktığını dile getiren Google Algoritmaları alanında uzman olan Celilcan Topçuoğlu kendisine gelen bir dolandırıcı ekibini şu şekilde anlattı; "Telefon çalıyor ve birileri telefonda sizi Google'dan arıyoruz , isterseniz işletmenizi Google Haritaları'na kaydedelim. Fakat bunun için belli bir işlem ücreti ödemelisiniz diyorlar. İşletme sahibi de Google'dan arandığını düşünerek teklif edilen miktarı tereddütsüz dolandırıcalara ödüyor. Kayıt işlemi gerçekten de yapılıyor ve kişinin kendisine Google'dan PIN bilgisi geliyor. PIN geldikten sonra işletme sahibi, hizmet aldığını ve Google'ı aradığını düşünerek dolandırıcıları tekrar arıyor ve girilen kaydın doğrulanması da sağlanıyor. Kişiler bu şekilde güven sağladıktan sonra da boş durmuyor sürekli danışmanlık hizmeti vermeye başlıyorlar. Bu aşamada ise dolandırıcıların ikinci planı devreye giriyor ve kişiler işletmeye seri halde onlarca hesaptan düşük puan verip düşük yorumlar yapıyorlar. Bu durumdan tedirgin olan işletme sahibi dolandırıcı şirketi tekrar arayarak yardım istiyor. Bunun için de ücret talep eden dolandırıcılar kötü yorumları silebileceklerini söylüyorlar. Ücreti ödeyen işletme sahibinin kötü yorumları siliniyor ve yerine olumlu yorumlar yapılıyor. Bu durum bir kısır döngü halini alıp uzun bir süre böyle devam edebiliyor."

Seo Uzmanı Celilcan Topçuoğlu; Google Haritalar'a işletmenizi kaydetmenin o kadar da zor olmadığını ifade ederek, "Google My Businness ( Google Benim İşletmem ) sistemine Gmail hesabınızla giriş yaptıktan sonra birkaç basit talimatı takip ederek işletmenizi Google Haritalar uygulamasına kolayca kaydettirebilirsiniz. Daha sonra Google verdiğiniz adresin doğruluğunu tespit için size kapalı bir zarf içerisinde bir PIN numarası gönderecek, bu zarfın gelmesi uzaklığa göre 1 ayı bulabilir. Bu zarfın içindeki PIN numarasını yine Google Businness sistemindeki ilgili alana girdikten sonra işletmeniz doğrulanmış olacaktır." diye konuştu.

Google Haritaları'nda dolu bir profile sahip, aktif kullanılan ve yüksek puanlı bir işletme profillerinin de görüleceğini anlatan Seo Uzmanı Celilcan Topçuoğlu, "İnsanların yüzde 90'ı arama sonuçlarında ilk sırada çıkan reklamsız siteyi daha güvenli ve daha kaliteli bularak ziyaret ediyorlar. Genelde bu tarz hizmetler de ilk ziyaret edilen siteden temin ediliyor. Bu nedenle Google Haritalar'da işletmenin konumu, telefon numarası, e-posta adresi ve ilgili kampanya duyuruları ile verdiği hizmetlerin detaylarının bulunması çok önemli bu bakımdan Google My Businness'ın kullanımının son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyor ve kullanılmasını tavsiye ediyorum." Şeklinde konuştu.

Celilcan Topçuoğlu bu yıl düzenlenen Google Product Experts Summit 2019 (Google Ürün Uzmanları Zirvesi 2019 - Berlin Buluşması ) katılmak için Almanya'nın başkenti Berlin'e davet edildi. Türkiye'den davet edilen birkaç kişiden olan Celilcan Topçuoğlu; "Ülkemi bu alanda uluslararası mecralarda tanıtıyor olmak bana gurur veriyor, ay yıldız ve İstanbul baskılı tişörtlerimi giymeden etkinliklere katılmam. Her gittiğimde başta İstanbul olmak üzere ülkemin güzelliklerini, tarihi ve turistik yerlerini anlatıyor, teknoloji konusunda ülkemin büyük bir potansiyele sahip olduğundan ve ülkemiz gençlerinin teknolojiye olan yakın ilgilerinden bahsediyorum. Bu benim 4. davetim ve 3. katılımım olacak. Daha önce Dublin ve San Fransisco'ya gitmiştim. Hindistan'da düzenlenen etkinliğe davet edildim fakat katılmamıştım. Bu yıl da Berlin'de düzenlenecek olan Google Ürün Uzmanları Zirvesi 2019 etkinliğine katılarak ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.
İhlas Haber Ajansı
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