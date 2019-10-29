Konya'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı kararı
Konya'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı kararı
|29 Ekim 2019 10:47
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Konya'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen ve bu şahısların daha önceden çatışma bölgesinde bulunan şahısları tespit etti. Belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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