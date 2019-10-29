Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle
Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla özel sayfa hazırladı
|29 Ekim 2019 11:10
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Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.
Arama motoruna girenler, açılış sayfasında Tük bayraklı özel logo ile "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazısıyla karşılaştı.
Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkat çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.
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