Erdoğan, Anıtkabir defterine yazdı: Terör koridorunu dağıttık
|29 Ekim 2019 11:20
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurdun dört bir köşesinde coşkulu kutlamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Başkentteki ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
KURTULUŞ SAVAŞIMIZI ZAFERE TAŞIYAN DİRENİŞ RUHUYLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şu mesajları paylaştı:
Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıaliniz ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
9 Ekim'de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barış Pınarı harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.
Ruhun şad olsun.
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