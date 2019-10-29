Sağlık personeli engeli kaldırmak için işaret dili öğreniyor

Elazığ'da kamu hastanelerindeki hasta karşılama, yönlendirme ve refakat personeli, işitme engelli hastaları daha iyi anlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla işaret dili öğreniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle personelin işitme engelli hastalar ile iletişim sorununu aşmasına katkı sağlamak için hastanelerde işaret dili kursu açıldı.

Mesai saatleri dışında kursa katılan personele, Halk Eğitim Merkezinde görevli eğitmenler tarafından 2,5 ay eğitim verilerek, işitme engelli vatandaşlarla iletişim noktasında karşılaşılan sıkıntıların önüne geçilecek.

Bu kapsamda hastanelerde görevli 60 personel, işaret dili alfabesini, günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri, zaman ve duyguları anlatmayı öğrenerek, işitme engellilere her konuda yardımcı olmak için parmak alfabesi eğitimi alıyor.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Nilüfer Kılıç, AA muhabirine, hastanede işitme engelli hastalar ile yaşanan iletişim sorununu çözmek için projeyi başlattıklarını söyledi.

Kılıç, uzman işaret dili eğitmeni tarafından hastanelerin farklı birimlerinde görev yapan personele verilen eğitim sayesinde işitme engellilerin sağlık hizmeti alırken karşılaştıkları sorunların ortadan kalkacağına inandığını ifade etti.

- "Hizmet kalitemiz arttı"

Yaklaşık 120 saat süren kursa 60 personelin katıldığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu eğitim sayesinde hastanemize gelen işitme engelli hastalara yönelik hizmet kalitemiz arttı. İşitme engelli hasta şikayetini anlatırken anlayamıyorduk, bu nedenle sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi bu sıkıntı ortadan kalktı. Eğitim alan personeli hastanenin tüm birimlerine eşit şekilde dağıtıyoruz."

- "Birinci seviye işaret dilini öğretiyoruz"

İşaret dili eğitmeni Fatma Akçiçek de işitme engellilerin de diğer vatandaşlar gibi devlet kurumlarına giderek hizmet aldığını, ancak iletişim sağlanamayınca bazı sıkıntıların ortaya çıktığını anlattı.

Eğitimlerin sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildiğini aktaran Akçiçek, "Burada kursiyerlerimize daha çok birinci seviye işaret dilini öğretiyoruz. Günlük selamlama, konuşma cümleleri, renkler, sayılar, hayvanlar, yiyecek ve içecekler gibi eğitimler veriliyor. Bu eğitimin sonunda işitme engelliler ile iletişimde hiçbir problem yaşamıyorlar." diye konuştu.

Hastane çalışanlarından Murat Özekinci ise engelli hastalara yardımcı olmak için kursa katıldığına işaret ederek, "Eğitim sayesinde artık işitme engelliler ile daha rahat iletişim kurabileceğiz." dedi.

Funda Temur Kılınç da "Burada sürekli işitme engelli hastalar ile karşılaşıyoruz. Bundan sonra daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Bu eğitimden sonra işitme engelli hastalarımıza daha iyi hizmet vereceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.