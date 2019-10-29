Cep telefonuyla konuşmaktan ceza yedikten sonra kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da cep telefonu ile konuştuğu için ceza yazılan araç sürücüsü bir süre sonra aracıyla menfeze uçtu. Kazada, anne ve babaanne hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte baba yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Berber (28) idaresindeki 06 BT 0883 plakalı otomobil, Samsun istikametinden Ankara yönüne seyir halindeyken yağmur yağmasından dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze takla atıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsünün annesi Hülya Berber (48) ile babaannesi Adile Berber (85) olay yerinde hayatını kaybederken, babası Mehmet Berber (53) ile kendisi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Berber'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç sürücüsü Hüseyin Berber'in Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki polis uygulama noktasında araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu için para cezası yazıldıktan yaklaşık 32 kilometre sonra kaza yaptığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.