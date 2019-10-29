1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cep telefonuyla konuşmaktan ceza yedikten sonra kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

Cep telefonuyla konuşmaktan ceza yedikten sonra kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı
 29 Ekim 2019 11:45
Yazdır
Cep telefonuyla konuşmaktan ceza yedikten sonra kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da cep telefonu ile konuştuğu için ceza yazılan araç sürücüsü bir süre sonra aracıyla menfeze uçtu. Kazada, anne ve babaanne hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte baba yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Berber (28) idaresindeki 06 BT 0883 plakalı otomobil, Samsun istikametinden Ankara yönüne seyir halindeyken yağmur yağmasından dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze takla atıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsünün annesi Hülya Berber (48) ile babaannesi Adile Berber (85) olay yerinde hayatını kaybederken, babası Mehmet Berber (53) ile kendisi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Berber'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç sürücüsü Hüseyin Berber'in Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki polis uygulama noktasında araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu için para cezası yazıldıktan yaklaşık 32 kilometre sonra kaza yaptığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmenden şikayetçi oldu
29 Ekim 2019 17:42		 Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
29 Ekim 2019 17:38
'Dublörlü' dolandırıcılığa 2 tutuklama
29 Ekim 2019 15:44		 KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü
29 Ekim 2019 14:35
Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı
29 Ekim 2019 11:10		 Adana'da 'kapkaç' şüphelileri tutuklandı
29 Ekim 2019 10:05
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 40 gözaltı
29 Ekim 2019 09:06		 Boşanmak istemeyen koca tüm aileyi katletti
29 Ekim 2019 08:30
Spor salonunda kan davası cinayeti
29 Ekim 2019 08:21		 Bıçakla 2 kişiyi yaralayan öğrenciler yakalandı
28 Ekim 2019 22:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - Oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmenden şikayetçi oldu17:38 - Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı17:29 - Hasan Kaçan'dan Cem Yılmaz'a gönderme: Bu bağışı gözünüze sokmayı bir borç biliyorum17:25 - 'İkinci gün çalışmaları tamamlandı'17:19 - Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı17:11 - 18 polise 'kasten yaralama' suçlaması ile soruşturma17:06 - Adalet Bakanlığı'ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı17:00 - İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneleri kaldırma kararı16:53 - Trump, Bağdadi'nin yerine geçecek ismin de öldürüldüğünü açıkladı16:48 - O ilde sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
16:41 - Erdoğan, AK Parti'nin eski ve mevcut il başkanlarıyla buluşuyor16:38 - 2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı16:35 - 'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'16:27 - Yeni kaymakamın ilk işi cumhuriyetin en yakın tanığını ziyaret16:18 - Siirt-Ankara uçak seferleri başladı16:12 - İstanbul'da bir DEAŞ operasyonu daha: 10 gözaltı16:06 - Söyleşide izdiham çıktı. İlber Ortaylı, katılımcılara tepki gösterdi16:03 - Engelli kadına aynı anda üç operasyon yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sessiz sedasız tarihi af geliyor
Boşanmak istemeyen koca tüm aileyi katletti
Sıfır otomobildeki indirim ikinci eli vurdu
İmamoğlu, muhalefetin Türkiye'ye bir eşek şakası mı?
'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'
Yerli otomobilde teker dönüyor
Sağlık Sen eski Başkanından maaş ve araç açıklaması
İnce, CHP yönetimi yerden yere vurdu: Bunun bedelini ödeyecekler
Bakan Akar: PKK/YPG bölgeden çekilmedi
Hastasıydı, meslektaşı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pilot kalem 1
ağız kokusu 3
Türkiye'nin UEFA puanı 1
sınavları maliyetine yapıyoruz 2
27.10.2019 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
şanışer 1
129 bin 2
Patik çorap 1
F klavye 1
karakomik filmler 1
SON İLANLAR
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 19 İşçi Alacak
Konya Emirgazi Belediyesi 7 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam