FETÖ'nün 'kod sistematiği' soruşturmasında 3 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tamamı muvazzaf 3 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve '''kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık'' suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tespitleri ile alınan bir itirafçı beyanı ve yapılan inceleme sonucuna göre örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 muvazzaf asker Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, 3 şüpheliyi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve '''kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık'' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Şüphelilerin ifadesini alan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin de atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulanamayan 3 muvazzaf askeri ise arama çalışmaları sürüyor.

-Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçtiğimiz hafta düzenlenen ikinci operasyonda FETÖ'nün, askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ye sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında 21 Ekim'de yapılan ilk operasyonda, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin olarak 2013 yılındaki sınavla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık'' suçlarından tutuklanmıştı. Yine haklarında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliye ise adreslerinde ulaşılamamış ve halen firari olarak aranıyor.

Şüphelilerden ikisinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunarak, söz konusu aday numaralarındaki kod sisteminin doğru olduğunu ve aday numarası uyan şahsıların örgüt mensubu olduklarını, örgüt mensubu olan şahısların başarılı sayılmasını, diğerlerinin ise elenmesi yönünde örgütten talimat geldiğini de itiraf ettikleri de sevk yazısında anlatılmıştı.

Mahkemenin son kararı ile birlikte bu soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 22'ye çıktı. Toplam 26 kişi ise firari şüpheli olarak aranıyor.