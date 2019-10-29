İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'çılar yakalandı
|29 Ekim 2019 12:29
|Yazdır
Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesi sonrası, İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin İdlib'de etkisiz hale getirilmesi sonrası örgüt üyesi H.U, B.Ç. ve R.K'nin sansasyonel eylem arayışı içerisine girdiğini ve lojistik sağlayacak kişilerle irtibata geçtiğini belirledi.
Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların geçen hafta Sancaktepe'de çalınan 34 BNF 419 plakalı aracı sahte plaka takarak Fatih'teki İstanbul Valiliği yakınlarına park ederek buradan ayrıldıklarını tespit etti.
Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında eylem yapacakları değerlendirilen şüpheliler, Fatih, Ataşehir ve Sancaktepe'de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabancayla çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
DEAŞ üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüphelilerden birinin örgüt üyeliğinden uzun süre cezaevinde kaldığı, bir şüphelinin kardeşinin ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğü belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da bir DEAŞ operasyonu daha: 10 gözaltı
29 Ekim 2019 16:12
|Denizli'de FETÖ operasyonu: 9 tutuklu
29 Ekim 2019 14:53
|Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele bilançosu
29 Ekim 2019 14:02
|Mardin'de FETÖ'den 4 tutuklama
29 Ekim 2019 13:34
|Mersin'deki FETÖ operasyonunda 53 şüpheliden 14'ü tutuklandı
29 Ekim 2019 12:56
|FETÖ'nün 'kod sistematiği' soruşturmasında 3 tutuklama
29 Ekim 2019 12:04
|Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele bilançosu: 13 bin 696 zanlı gözaltına alındı
29 Ekim 2019 11:23
|Konya'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı kararı
29 Ekim 2019 10:47
|Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı
29 Ekim 2019 09:56
|YPG'ye verilen süre bugün doluyor!
29 Ekim 2019 08:45