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RTÜK Başkanı: Üç yerden maaş almıyorum

RTÜK Başkanı Faruk Bildirici 3 yerden maaş aldığı iddialarına yönelik sosyal medyadan açıklama yaptı.
 29 Ekim 2019 12:43
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RTÜK Başkanı: Üç yerden maaş almıyorum

Fatih Altaylı'nın RTÜK'e eleştiri dolu yazısına kurumdan cevap geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, üç yerden maaş aldığı iddialarını reddetti.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, dün RTÜK'le ilgili bir yazı kaleme aldı. Yazıda RTÜK üyesi Faruk Bildirici'ye ait olduğu öne sürülen bazı ifadeler yer aldı.

Altaylı'nın dünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Mesela RTÜK'ün yeni üyelerinden Faruk Bildirici RTÜK'ün bu taraflı tutumuna karşı çıkıyor. Dahası RTÜK Başkanı'nın farklı kurumlardan üç maaş almasını gündeme getiriyor. Peki ne oluyor Bildirici böyle yapınca. Onu da söyleyeyim. Sabah gazetesi Faruk Bildirici'nin makam aracını başkalarına tahsis ettiğini yolunda yalan bir haber yapıyor ve Bildirici'nin makam aracından inen eşinin fotoğrafını yayınlayarak "Makam aracını gazeteci S.T.'ye tahsis etti" diyor. Ve siz bu RTÜK'ten medet umuyorsunuz öyle mi! Başta dedim ya kahkaha attım diye. Siz de atın. Gülelim ağlanacak halimize.

Ancak yazıdakinin aksine Faruk Bildirici, RTÜK Başkanı'nın 3 farklı kurumdan maaş aldığını değil, üç farklı kurumda görev yaptığını söylemişti.

Fatih Altaylı bugünkü köşesinde de RTÜK Başkanı'nın 3 maaş iddiasına cevap verdiğini aktardı. Yazının ilgili kısmı şöyle:

RTÜK ile ilgili uzun bir yazı yazdım dün.
RTÜK'ün televizyon kanalları arasında nasıl ayrımcılık yaptığını, nasıl ATV'nin çıkarlarına uygun bir davranış biçimi içinde olduğunu.
Bu hizmeti karşılığında da RTÜK Başkanı'na koruma kalkanı görevini ATV-Sabah grubunun yaptığını anlattım.
Buna ilişkin de bir örnek vererek, "RTÜK Başkanı'nın üç yerden maaş aldığı iddiasını gündeme getiren Faruk Bildirici hakkında yalana dayalı karalayıcı haber yapıyorlar" dedim.
RTÜK Başkanı beni aramadı.
Ancak aracılı bir mesaj gönderdi.
Demiş ki, "Fatin Bey'in üç yerden maaş aldığım iddiasını gündeme getirmesi beni çok üzdü. Üç yerden maaş aldığım iddiası doğru değil."
Benim böyle iddiam olmadı.
Ben sadece bu iddiaya karşılık Sabah'ın iddia sahibine yönelik karalayıcı haber yapmasını, RTÜK - ATV ilişkisine işaret ettiği için hatırlattım.
Bu iddia bana ait değil, RTÜK üyesi Faruk Bildirici'ye ait.
RTÜK Başkanı "Üç yerden maaş almıyorum" diyorsa iddiasını kanıtlamak Faruk Bildirici'ye düşer.

Faruk Bildirici, 3 kurumda görev aldığını söylemişti

Bildirici, 21 Eylül tarihinde RTÜK Başkanı'nın mevcut görevi dışında TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu'nda görev aldığını açıklamıştı.

Bildirici, bu açıklamasının ardından hükümete yakın bazı medya organları tarafından farklı konular üzerinden eleştirilmişti.

RTÜK üyesi, eleştirilerine karşılık veremeyenlerin yanıtının yalan ve iftiraya başvurmak olduğunu söylemişti.

Bildirici'nin sosyal medyadan açıklaması:

RTÜK Başkanı'nın 3 yerde birden görev alması hukuksuz diyorum, basın ve yayın özgürlüğünü savunuyorum; RTÜK'teki yanlışlara itiraz ediyor; bunları kamuoyuna
duyuruyorum. Eleştirilerime karşılık veremeyenlerin yanıtı, hukukdışı
yollara, yalana ve iftiraya başvurmak. Açıklama altta
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