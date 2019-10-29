Mersin'deki FETÖ operasyonunda 53 şüpheliden 14'ü tutuklandı
|29 Ekim 2019 12:56
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Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 53 zanlıdan 14'ü tutuklandı.
FETÖ/PDY şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar kapsamında Mersin merkezli 7 ilde 17 Ekim'de gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 49'unun yakalanmasının ardından polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin, adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 53'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla, 10'u da savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Firari 3 şüpheli aranıyor.
- Operasyon
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 Ekim'de FETÖ/PDY şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılar arasında örgütün "il ablası, abisi ve il finansçısı" diye tabir edilen kişilerin de bulunduğu, Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştikleri ve himmet topladıkları ileri sürülmüştü.
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