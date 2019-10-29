İmamoğlu, muhalefetin Türkiye'ye bir eşek şakası mı?
|29 Ekim 2019 13:00
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İmamoğlu projesi muhalefetin Türkiye'ye bir eşek şakası mı?
Nihat genç'in Veryansin TV'deki yazısı
Gardırop Atatürkçülüğü tabiri sözde Atatürkçülük için söylenir, ağızlarında hep Atatürk vardır ama eylemleri üçkağıtçı goygoycu işbirlikçi düzen yanlısıdır.
Gardırop Atatürkçüleri senenin 365 günü nemelazımcı ancak milli günlerde gardıroplarını açıp cumhuriyet bayramı ya da 10 Kasım'da siyah ya da frak giyip kalabalığın en önünde numaradan nutuk çeker ya da ağlaşırlar.
Yani yıl boyu el ense yatarlar yalan söyler dümen çevirirler ama bayram günü gelince coşkuları kahramanlık ve marşları o gün gırla gider, ucuz kişiliksiz zübük siyasetçiler o gün Mustafa Kemal'in silah arkadaşı oluverirler.
Bir performans sanatçısı olarak İmamoğlu şaşırtmadı!
Danışman ve reklamcı Murat Ongun'a üç maaş verdi! Zaten imara kapalı park alanları için imara kapatıyoruz yalanını afişleriyle söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuzey Suriye'de harekata girişirken HDP'lileri ve kendini projelendiren çevreleri küstürmemek için çekimser kalıp kafası karışık olduğunu söyledi. Dersimi seviyorum dedi, bir gecede iç savaş çıkartan Demirtaş'a katılıyorum dedi.
Ve ama, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gelip çatınca, eline şef değneğini alıp Beylikdüzü orkestrasının başına geçip marşlar söyletti ve videonun sonunda saygıyla eğilip Atatürk'ü mavi gözlerini selamladı.
Aferin, çok gururlandık!
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Videoda gördüğüm kadarıyla Sultanahmet'te Cumhuriyet coşkusundan başka her şey yaşanıyor. pic.twitter.com/uYlr6YTTd4Marginale (@themarginale) October 28, 2019
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