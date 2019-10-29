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Volkswagen'in yatırım için Slovakya'yı düşündüğü iddia edildi

Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW), Türkiye'de üretmeyi planladığı Passat modeli için Slovakya'yı düşündüğü iddia edildi
 29 Ekim 2019 13:00
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Volkswagen'in yatırım için Slovakya'yı düşündüğü iddia edildi

Türkiye'ye yapacağı yatırımın resmi açıklamasını kısa bir süre önce erteleyen Volkswagen (VW) hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Alman otomotiv basınından Automobilwoche'de yer alan bir haberde, Türkiye'de üretilmesi beklenen Passat için VW'nin Slovakya'yı radarına aldığı öne sürüldü.

Şirket kaynaklarına dayandırılan habere göre, Türkiye'de üretilmesi beklenen modellerin başında gelen Passat'ın, hali hazırda VW Touareg, Audi Q7, Seat Mii ve Skoda Citigo'nun da üretildiği Bratislava fabrikasında üretilmesi gündeme alınmış durumda.

'Alternatif aramıyoruz'

Haberde, Passat'ın üretimini Slovakya'ya kaydıracak VW'nin, Skoda Karoq'un üretimini ise Türkiye'de gerçekleştireceği kaydediliyor.

Automobilwoche'ye göre, VW Yönetim Kurulu'nun bu hafta içi toplanarak yeni kuracağı fabrikası için nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Yatırım tutarı 1.4 milyar dolar

Volkswagen, Almanya'daki tesislerinde elektrikli modellere yer açma planı çerçevesinde, Eylül ayında Manisa'da 1 milyar liralık bir şirket kurmuştu.

Automobilwoche'nin haberi aksini iddia etse bile, VW'nin Passat ile platfrom kardeşi Skoda Superb'i, yatırım tutarı 1.4 milyar dolar olarak açıklanan yeni fabrikasında üretmesi bekleniyor.

VW'nin, söz konusu iki model ile birlikte Skoda Karoq ve Seat Ateca gibi SUV modellerini de, yıllık kapasitesi 300 bin adet olacağı açıklanan Manisa'da üretmesi öngörülüyor.

Balkanlar harekete geçmişti

Öte yandan Alman üreticinin Türkiye'ye kuracağı yeni fabrikasının resmi açıklamasını bir süre ertelemesi, dev yatırımı kaçıran Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan gibi Balkan ülkelerinin iştahının kabarmasına neden olmuştu.

Öyle ki, söz konusu ülkeler VW'nin yatırımını kendi ülkelerine çekmek umuduyla kolları sıvamış ve şirkete yeni teşvik paketleri sunmuştu.
Habertürk
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